В Ростовской области грабитель избил мужчину возле банкомата



В Аксайском районе Ростовской области молодой парень избил и ограбил мужчину возле банкомата. Инцидент произошёл 20 января. В тот же день злоумышленника удалось задержать.



Потерпевший рассказал, что он рано утром зачислял деньги на банковскую карту. Неожиданно к нему сзади кто-то подкрался и стал избивать. Затем грабитель отобрал у него 4 500 рублей и скрылся. Придя в себя, мужчина обратился в полицию.



Правоохранители в тот же день поймали подозреваемого. Им оказался 19-летний парень.



- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.