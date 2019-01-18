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В Ростовской области грабитель избил мужчину возле банкомата

В Ростовской области грабитель избил мужчину возле банкомата
В Аксайском районе Ростовской области молодой парень избил и ограбил мужчину возле банкомата. Инцидент произошёл 20 января. В тот же день злоумышленника удалось задержать.

Потерпевший рассказал, что он рано утром зачислял деньги на банковскую карту. Неожиданно к нему сзади кто-то подкрался и стал избивать. Затем грабитель отобрал у него 4 500 рублей и скрылся. Придя в себя, мужчина обратился в полицию.

Правоохранители в тот же день поймали подозреваемого. Им оказался 19-летний парень.

- В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

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