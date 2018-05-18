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Дельфин выбросился на побережье Азовского моря в Ростовской области

Дельфин выбросился на побережье Азовского моря в Ростовской области
Житель Таганрога обнаружил на побережье Азовского моря мертвого дельфина. Фотографией он поделился 19 мая на странице в социальной сети.

По его словам, морского обитателя мужчина нашел на берегу моря в хуторе Рожок. Животное было мертвым.

Местные жители рассказывают, что морские обитатели часто выбрасываются из вод морей. Зачастую это связано с болезнями или травмами. Не найдя сил плыть, они позволяют волнам вынести себя на берег. Также причиной гибели китообразных могут стать сейсморазведка или подводные акустические системы военных кораблей.

Вид дельфина, выбросившегося на берег, - черноморская морская свинья, или азовка. Обычно обитает в морях Черного и Азовского морей, редко можно встретить в Дону. В конце 90-х этому подвиду был присвоен статус «находящегося в опасном состоянии» как исчезающему виду морских животных.

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