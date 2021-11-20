ФК «Ростов» разделил очки с «Уфой»

Фото: Денис Демков.

Игра получилось богатой на яркие события. Ни те, ни другие не были достойны проиграть.Лучше начали гости. На 16-й минуте игрок-открытие сезона Гамид Агаларов забил после углового – 0:1. Через несколько минут видео-арбитр подсказал главному, и тот указал на точку за игру рукой в своей штрафной. Дмитрий Полоз хладнокровно реализовал пенальти, 1:1. До перерыва у жёлто-синих было ещё несколько моментов, но не везло.В начале второго тайма тот же Агаларов оформил дубль с пенальти, который сам же и заработал, картинно упав после касания в чужой штрафной, 1:2. На этот мяч подопечные Виталия Кафанова ответили ещё быстрее. Данила Сухомлинов выдал отличный дальний пас на Понтуса Альмквиста, который продвинулся вперёд и поразил дальний нижний угол, 2:2. Казалось, что всё только начинается. Но на тот момент всё уже закончилось. В оставшееся время было ещё несколько моментов. Ближе к победе были ростовчане, но забить так и не смогли. Итог – ничья 2:2.В остальных встречах дня в РПЛ «Рубин» (Казань) обыграл на выезде «Сочи» 2:1, «Динамо» (Москва) разгромил «Арсенал» (Тула) 5:1, а ЦСКА (Москва) разделил очки с «Химками» 0:0.Следующую игру «Ростов» сыграет в Грозном 27 ноябре против местного «Ахмата».