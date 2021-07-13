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Полузащитник ФК «Ростов» Георгий Махатадзе перешел в волгоградскую команду

Полузащитник ФК «Ростов» Георгий Махатадзе перешел в волгоградскую команду
Еще один полузащитник ФК «Ростов» покинул команду. Георгий Махатадзе перешел в волгоградский «Ротор» на правах свободного агента.

О скором уходе 23-летнего футболиста можно было догадаться еще в июне. Тогда донской ФК не включил его в заявку на новый сезон. Вскоре Махатадзе заметили на тренировочной базе «Ротора» в Кратово. За новый клуб Георгий отыграл уже один матч - с ивановским «Текстильщиком». Команды завершили встречу ничьей, так и не открыв счет.

Георгий Махатадзе перешел в состав «желто-синих» из московского резервного «Локомотива» полгода назад. За это время он вышел на поле в 10 матчах и забил один мяч - в игре со «Спартаком» 4 апреля. Он принял передачу нападающего Дмитрия Полоза и отправил мяч в ворота москвичей. По итогам зрительского голосования полузащитник стал лучшим игроком того матча. Однако игра тогда завершилась проигрышем донской команды со счетом 2:3.

Примечательно, что именно переход в ФК «Ростов» сопутствовал росту рыночной цены футболиста. По данным Transfermakt.com, стоимость полузащитника подскочила почти в два раза - с 325 до 600 тысяч евро. Ранее Махатадзе оценивали максимум в 400 тысяч рублей - в сезоне-2016/17, когда он играл за казанский «Рубин».

Теги: ФК Ростов

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