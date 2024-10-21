Гандболистка из Ростова-на-Дону снялась в реалити-шоу на выживание

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Гандболистка Владлена Бобровникова снялась в шоу на выживание. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.Бывшая участница гандбольного клуба «Ростов-Дон» осуществила свою детскую мечту. Владлена приняла участие в съемках телевизионного реалити-шоу.— Когда играла в гандбол, времени ходить на шоу вообще не было, но из-за онкологии я завершила карьеру в прошлом году, а мечты маленькой девочки остались, — пишет Владлена в соцсетях.Однако на этом исполнение мечт девушки не закончилось. Немного позднее к проекту присоединился ее муж, итальянец Федерико Абис. Супруги вдвоем сражаются за победу в телевизионном шоу.Напомним, что Владлена играла за «Ростов-Дон» с 2012 года. У нее и ее мужа есть сеть кафе в Ростове. Также гандболистка является спикером на бизнес-форумах и посещает мероприятия в качестве инфлюенсера.