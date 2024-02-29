Гандболистка ГК «Ростов-Дон» Алена Амельченко выбыла из команды из-за серьезной травмы

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Гандболистка Алена Амельченко, выступающая за команду «Ростов-Дон», выбыла из команды из-за серьезной травмы. Девушке провели операцию в Германии, после которой она будет длительно восстанавливаться. Хирургическое вмешательство прошло 28 февраля в Мюнхене.На матче Суперлиги с "Черноморочкой" 9 января гандболистка получила серьезное повреждение коленного сустава. В результате медицинского обследования было принято решение о проведении операции. По словам самой Амельченко, операция прошла успешно.- Настроение отличное, бодрое! Я рада, что процесс ожидания операции наконец-то завершен. В целом все прошло хорошо. Теперь передо мной только этап восстановления. Настрой боевой! С нетерпением жду скорейшего возвращения в тренировочный зал, - прокомментировала Алена Амельченко.Линейная вернется в расположение клуба "Ростов-Дон". Однако, в ближайшие полгода она не сможет участвовать в матчах, поскольку ей потребуется время на полноценное восстановление.