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ФК «Ростов» на летних сборах останется дома

ФК «Ростов» на летних сборах останется дома
Футбольный клуб «Ростов» проведет летние сборы на территории донской столицы. Об этом стало известно 25 мая.

Ежегодно «желто-синие» выезжали на сборы за границу. Например, зимой 2021-го они провели тренировки в Испании. На поездки каждый раз тратили более 10 миллионов рублей. Эти деньги шли на проживание футболистов, обеспечение питанием и прочие расходы, необходимые во время сборов.

Теперь тренировки в межсезонье будут проходить дома, в Ростове. Это связано с ситуацией в мире из-за спецоперации.

Донской ФК проведет товарищеские матчи у себя и на выезде. По информации МатчТВ, клуб может принять участие в московском турнире.
Фото: ФК Ростов.
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Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

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