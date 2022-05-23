ФК «Ростов» на летних сборах останется дома

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» проведет летние сборы на территории донской столицы. Об этом стало известно 25 мая.Ежегодно «желто-синие» выезжали на сборы за границу. Например, зимой 2021-го они провели тренировки в Испании. На поездки каждый раз тратили более 10 миллионов рублей. Эти деньги шли на проживание футболистов, обеспечение питанием и прочие расходы, необходимые во время сборов.Теперь тренировки в межсезонье будут проходить дома, в Ростове. Это связано с ситуацией в мире из-за спецоперации.Донской ФК проведет товарищеские матчи у себя и на выезде. По информации МатчТВ, клуб может принять участие в московском турнире.