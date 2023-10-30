«Чайка» победила в гостях «Муром» со счётом 2:1
В матче первенства страны среди команд дивизиона «А» Второй Лиги «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область) на выезде одолела «Муром» (Владимирская область).
В первом тайме обе команды много оборонялись, почти не помышляя об атаке. Всё изменилось во второй половине поединка. На 56-й минуте «Чайка» повела благодаря голу Павла Долгова. Несколько минут спустя он же забивает второй – 0:2 в пользу дончан. «Муром» смог быстро ответить голом Ильи Азявина. В оставшееся время игра была равной, но «Чайка» сыграла чуть более строго в обороне, прагматично. Итог – победа с минимальным перевесом, 1:2.
В остальных встречах игрового дня «Уфа» обыграла «Динамо» (Брянск) – 1:0, «Иртыш» (Омск) разошёлся миром с «Волгой» (Ульяновск) – 0:0, «Краснодар-2» разгромил «Велес» (Москва) – 4:1, а «Ротор» (Волгоград) был сильнее «Спартака» (Кострома) – 2:0.
5 ноября «Чайка» принимает «Ротор». В таблице группы «Золото» ультрамариновые – на 4-й строчке из 10.