«Чайка» победила в гостях «Муром» со счётом 2:1

Фото: Чайка

В матче первенства страны среди команд дивизиона «А» Второй Лиги «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область) на выезде одолела «Муром» (Владимирская область).В первом тайме обе команды много оборонялись, почти не помышляя об атаке. Всё изменилось во второй половине поединка. На 56-й минуте «Чайка» повела благодаря голу Павла Долгова. Несколько минут спустя он же забивает второй – 0:2 в пользу дончан. «Муром» смог быстро ответить голом Ильи Азявина. В оставшееся время игра была равной, но «Чайка» сыграла чуть более строго в обороне, прагматично. Итог – победа с минимальным перевесом, 1:2.В остальных встречах игрового дня «Уфа» обыграла «Динамо» (Брянск) – 1:0, «Иртыш» (Омск) разошёлся миром с «Волгой» (Ульяновск) – 0:0, «Краснодар-2» разгромил «Велес» (Москва) – 4:1, а «Ротор» (Волгоград) был сильнее «Спартака» (Кострома) – 2:0.5 ноября «Чайка» принимает «Ротор». В таблице группы «Золото» ультрамариновые – на 4-й строчке из 10.