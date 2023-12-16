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Жители Таганрога сообщают о взрыве 16 декабря

Жители Таганрога сообщают о взрыве 16 декабря
В Таганроге прогремел взрыв. Об этом 16 декабря сообщил DonDay.ru.

Сильный грохот раздался около 14:30. Лучше всего это было слышно в микрорайон Простоквашино. В квартирах и домах задребезжали стекла, у машин сработала сигнализация. Затем появился инверсионный след. Горожане предполжили, что в регионе сработала система ПВО. Ответственные ведомства пока не прокомментировали инцидент.

Глава администрации приморского города отметил, что ситуация стабильная и происшествия не зафиксированы.

— Вся информация, появляющаяся в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе и фотографии, являются недостоверными, — сообщил Андрей Фатеев.

При этом чиновник начал речь с того, что жители разных районов Таганрога действительно могли слышать громкие хлопки.

Ранее жители Ростовской области сообщали о звуке взрыва над донской столицей и Мясниковским районом. Власти региона заявили, что система ПВО на тот момент не работала.
Фото: DonDay.ru.
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