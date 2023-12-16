Жители Таганрога сообщают о взрыве 16 декабря
В Таганроге прогремел взрыв. Об этом 16 декабря сообщил DonDay.ru.
Сильный грохот раздался около 14:30. Лучше всего это было слышно в микрорайон Простоквашино. В квартирах и домах задребезжали стекла, у машин сработала сигнализация. Затем появился инверсионный след. Горожане предполжили, что в регионе сработала система ПВО. Ответственные ведомства пока не прокомментировали инцидент.
Глава администрации приморского города отметил, что ситуация стабильная и происшествия не зафиксированы.
— Вся информация, появляющаяся в соцсетях и Telegram-каналах, в том числе и фотографии, являются недостоверными, — сообщил Андрей Фатеев.
При этом чиновник начал речь с того, что жители разных районов Таганрога действительно могли слышать громкие хлопки.
Ранее жители Ростовской области сообщали о звуке взрыва над донской столицей и Мясниковским районом. Власти региона заявили, что система ПВО на тот момент не работала.