Жители СНТ «Полиграфист-2» в Ростове утопают в канализационных нечистотах

В Ростове садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Полиграфист-2» несколько лет подряд затапливает канализационными отходами. Об этом Rostov.ru рассказал один из жителей садового товарищества на улице Борко Владимир Силютин.- Мы утопаем в нечистотах уже не первый год. Участки, дворы, дома - все по колено в фекалиях, - негодует мужчина. - Напорная канализация огромным потоком размывает дороги, которые существуют за счет средств жителей СНТ.Причиной постоянных фекальных стоков стала банальная неисправность старых труб. Дело в том, что раньше в том месте, где под землей проложен трубопровод, было поле. С годами там появилось СНТ, которое очень быстро расстроилось. В итоге слабые трубы не выдержали такого большого количества потребителей.По словам Сергея, садоводы устали обращаться в «Ростовводоканал». Однако просьбы людей решить проблему канализационных рек с нечистотами так и оставались невыполненными. Специалисты регионального оператора принимали заявки, устраняли порывы, но в корне дело не менялось.Единственная надежда ростовчан - проект по выносу труб за пределы жилой территории и их перекладка. Но его реализуют в ближайшие два-три года. А пока жителям СНТ приходится и дальше оставлять заявки, ждать устранения порывов и периодически утопать в фекалиях. Кроме того, жильцы СНТ уверены, что все нечистоты стекают в реку Темерник, на очистку которой потратили не один миллион рублей регионального бюджета.