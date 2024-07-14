Жители Ростовской области сообщают о звуке взрыва утром 14 июля
Утром 14 июля жителей Ростовской области напугал звук, похожий на взрыв. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По словам очевидцев, грохот раздался около 06:30 в Азовском районе. Его было слышно сразу в нескольких населенных пунктах. Якобы после этого в небе появилась белая линия, которая напоминает инверсионный след.
- До взрыва в небе пролетел летательный аппарат, возможно, по нему сработала система ПВО, — написал житель региона.
Официальной информации о произошедшем пока нет.