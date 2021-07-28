Жители Ростова нашли на Левом берегу гранату времен ВОВ
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Ростовчане обнаружили на Левом берегу Дона гранату времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет жители донской столицы нашли 28 июля в районе дома № 61 на улице Чемордачка.
В тот день люди отдыхали в лесном массиве. Они гуляли, наслаждаясь природой, когда их внимание привлек боеприпас. Горожане тут же вызвали экстренные службы, чтобы обезопасить себя и других.
Как сообщил DonDay.ru, до 10 часов следующего дня на месте дежурил полицейский. Утром 29 июля боеприпас, больше полувека пролежавший у берега реки, разминировали саперы.