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Жители Ростова нашли на Левом берегу гранату времен ВОВ

Жители Ростова нашли на Левом берегу гранату времен ВОВ
Фото для иллюстрации/https://mogilevnews.by

Ростовчане обнаружили на Левом берегу Дона гранату времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет жители донской столицы нашли 28 июля в районе дома № 61 на улице Чемордачка.

В тот день люди отдыхали в лесном массиве. Они гуляли, наслаждаясь природой, когда их внимание привлек боеприпас. Горожане тут же вызвали экстренные службы, чтобы обезопасить себя и других.

Как сообщил DonDay.ru, до 10 часов следующего дня на месте дежурил полицейский. Утром 29 июля боеприпас, больше полувека пролежавший у берега реки, разминировали саперы.

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