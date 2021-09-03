Жителей Ростовской области предупреждают о тумане с начала рабочей недели. Об этом свидетельствует оперативный прогноз регионального МЧС.По информации ведомства, в этот день на территории области - переменная облачность. В отдельных районах - небольшой дождь, днём - без существенных осадков. Ночью и утром местами - туман. Ветер усилится до 14 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит +7, днём - +23.Не исключено, что водителям придется столкнуться с густым туманом. Для повышения комфорта при вождении рекомендуется регулярно чистить фары и контролировать качество освещения в автомобиле.Любая грязь на фарах приводит к рассеиванию светового луча, что ухудшает видимость. Также следует позаботиться о чистоте стекол.Кроме того, если происходит поломка и вы решаете оставить автомобиль на обочине дороги, вы должны предупредить других участников дорожного движения с помощью предупреждающего треугольника за автомобилем и включенных сигнальных огней. Если место для парковки чрезвычайно опасно, вы можете использовать аварийные фонари.