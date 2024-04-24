Жителей Ростова ожидает мощная магнитная буря с 25 апреля

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В Ростове жителей ожидает мощная магнитная буря. Прогноз сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитный шторм начнется 25 апреля с 12:00 и пойдет на спад к 15:00. Силы ударов оцениваются в четыре балла. Буря продлится и на следующий день. Начнется она около 03:00 и пойдет на спад ближе к 09:00. Шторм закончится только 27 апреля.Метеозависимые люди в ближайшие трое суток могут почувствовать ухудшение состояние здоровья. Рекомендуется воздержаться от тяжелых физических и умственных нагрузок, а также оказаться от кофе.