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Жителей Ростова ожидает мощная магнитная буря с 25 апреля

Жителей Ростова ожидает мощная магнитная буря с 25 апреля
В Ростове жителей ожидает мощная магнитная буря. Прогноз сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитный шторм начнется 25 апреля с 12:00 и пойдет на спад к 15:00. Силы ударов оцениваются в четыре балла. Буря продлится и на следующий день. Начнется она около 03:00 и пойдет на спад ближе к 09:00. Шторм закончится только 27 апреля.

Метеозависимые люди в ближайшие трое суток могут почувствовать ухудшение состояние здоровья. Рекомендуется воздержаться от тяжелых физических и умственных нагрузок, а также оказаться от кофе.
Фото: Rostov.ru
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