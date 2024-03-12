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Житель Ростовской области был арестован за покушение на убийство полицейского и двух соседей

Житель Ростовской области был арестован за покушение на убийство полицейского и двух соседей
В Миллеровском районном суде 7 марта избрали меру пресечения 47-летнему Вячеславу Дрееву. Жителя Ростовской области подозревают сразу по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Фигурант уголовного дела проведет в СИЗО минимум два месяца — до 2 мая 2024 года.

ЧП случилось днем 6 марта в слободе Нижнекамышинка Миллеровского района. По информации следствия, у Вячеслава возник конфликт с соседями. Мужчина решил с ними разобраться. Он взял ружье и несколько раз выстрелил в окна дома, в котором были двое мужчин.

Испуганные прохожие вызвали на место происшествия полицейских. Увидев служебную машину, мужчина открыл по ней огонь. Он выстрелил два раза, и патроны в ружье закончились. Когда он перезаряжал оружие, участковый обезоружил мужчину и задержал его. В результате произошедшего один из соседей был ранен в голову. Его доставили в больницу.

Если вину Вячеслава Дреева докажут, то максимальное наказание, которое ему может грозить, - пожизненное лишение свободы.
Фото: СУ СКР по РО.
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