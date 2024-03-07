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В Ростовской области мужчина ранил соседа в голову и открыл огонь по участковому

В Ростовской области мужчина ранил соседа в голову и открыл огонь по участковому
В Ростовской области мужчина ранил соседа в голову и открыл огонь по участковому. Происшествие случилось днем 6 марта в Миллеровском районе.

Житель слободы Нижнекамышинка не ладил с соседями. Он решил разобраться с ними «по-плохому». Мужчина несколько раз выстрелил в двух соседей, но попал только в одного. Прибывшие врачи доставили в больницу мужчину с огнестрельным ранением головы.

На место ЧП приехал участковый. Увидев служебную машину, стрелок начал стрелять по ней. К счастью, патроны в ружье закончились: во время перезарядки сотрудник полиции обезоружил 47-летнего мужчину.

В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В региональном СУ СКР сообщили, что огнестрельное оружие изъяли и отправили на экспертизу.
Фото: СУ СКР по РО.
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