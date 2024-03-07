Фото: СУ СКР по РО.

В Ростовской области мужчина ранил соседа в голову и открыл огонь по участковому. Происшествие случилось днем 6 марта в Миллеровском районе.Житель слободы Нижнекамышинка не ладил с соседями. Он решил разобраться с ними «по-плохому». Мужчина несколько раз выстрелил в двух соседей, но попал только в одного. Прибывшие врачи доставили в больницу мужчину с огнестрельным ранением головы.На место ЧП приехал участковый. Увидев служебную машину, стрелок начал стрелять по ней. К счастью, патроны в ружье закончились: во время перезарядки сотрудник полиции обезоружил 47-летнего мужчину.В отношении стрелявшего было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».В региональном СУ СКР сообщили, что огнестрельное оружие изъяли и отправили на экспертизу.