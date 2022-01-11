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Заразившийся омикроном студент выздоровел в Ростове

Заразившийся омикроном студент выздоровел в Ростове
В Ростове-на-Дону выздоровел заразившийся омикрон-штаммом 22-летний студент Ростовского государственного медицинского университета. Радостную новость сообщили в оперштабе 13 января.

Молодой человек, прибывший в донскую столицу более трех недель назад, свыше трех недель провел в отдельном боксе моноинфекционного госпиталя.

Все это время медики следили за состоянием тех, кто контактировал с ним. К счастью, не заразился больше не один обучающийся, проживающий в общежитии.

Напомним, что в Ростове еще два случая заражения омикроном – у младенца и женщины. Больные не нуждаются в госпитализации.
Фото: donday.ru
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