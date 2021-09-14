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Заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области

Заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение о заморозках. О похолодании в регионе сообщили специалисты МЧС по Ростовской области.

По данным синоптиков, заморозки ожидаются утром 17 и 18 сентября. В некоторых районах донского региона температура воздуха понизится до -1 градуса.

В связи с заморозками возможно появление наледи на дорогах, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Жителям нужно одеваться по погоде, а также постараться укрыть почву, на которой еще не убран урожай.
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