Заморозки ожидаются в ближайшие сутки в Ростовской области

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение о заморозках. О похолодании в регионе сообщили специалисты МЧС по Ростовской области.По данным синоптиков, заморозки ожидаются утром 17 и 18 сентября. В некоторых районах донского региона температура воздуха понизится до -1 градуса.В связи с заморозками возможно появление наледи на дорогах, поэтому автомобилистам нужно быть предельно внимательными. Жителям нужно одеваться по погоде, а также постараться укрыть почву, на которой еще не убран урожай.