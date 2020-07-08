Захоронение «вооружённой» женщины обнаружили археологи в Ростовской области

Донские археологи обнаружили необычное захоронение на границе Ростовской области и Краснодарского края.Погребение нашли во время раскопок кургана в районе хутора Сонино Азовского района. Раскопки проводились в зоне реконструкции трассы г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская.Захоронение, предположительно, принадлежало женщине. Кости были сильно разрушены, поэтому точно установить пол погребённого сложно.Вдоль левой руки находилось железное копьё с остатками деревянного древка. На кисти левой руки учёные обнаружили около пяти десятков железных наконечников стрел с остатками древков.Под наконечниками стрел найден железный нож с дуговидной спинкой с небольшим изгибом, переходящей в короткий прямоугольный черенок. Вдоль правой ноги лежал длинный железный меч.Кроме оружия, археологи нашли в могиле бронзовое литое зеркало с ручкой, отлитой вместе с диском. Этот предмет женского туалета и указывает на пол погребенного.По словам археолога, у древних греков была легенда об амазонках. Учёные полагают, что сарматки были их потомками. В сарматской культуре женщины всегда занимали высокий статус и пользовались широкими правами, а также участвовали в битвах наравне с мужчинами.В этом же кургане археологи обнаружили захоронение ребёнка. Он лежал, скорчившись, на левом боку с согнутыми в локтях руками. Ноги были подогнуты влево. В могиле обнаружили лепной сосуд, который находился на груди ребёнка.Захоронение датируется эпохой средней бронзы XXII - XVIII веков до нашей эры и относится к археологической культуре, которая простиралась от Дона до Дуная.Ещё в одном захоронении покоились сразу несколько человек.В могиле находились две жаровни из верхней части лепного горшка. В них сохранились остатки древесных углей.Там же обнаружено бронзовое кольцо и бусины, предположительно, некогда составлявшие браслет. Данное погребение датируется эпохой средней бронзы.