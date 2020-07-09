За сутки число заболевших коронавирусом на Дону увеличилось на 97
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 97 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
Таким образом, по данным на утро 13 июля, в регионе число пациентов с COVID-19 достигло 10 823.
На прошедшей неделе ежесуточный прирост заболевших колебался от 90 до 98. В последний день недели коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области превысил единицу. Несмотря на это, в регионе с 13 июля снимают ряд ограничений. Так, возобновляется работа кинотеатров и СПА-центров.
В России за последние сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 6 537 человек. Всего в стране, по данным на 12 июля, зарегистрировано 733 699 заболевших. За весь период скончались от коронавируса 11 439 россиян.