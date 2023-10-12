В Таганроге на улице Петровской под легковушкой провалился асфальт

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Асфальт провалился под легковушкой на улице Петровской в Таганроге. Кадры застрявшей в дорожном полотне легковушки опубликовали 12 октября.Водитель «Митсубиси» двигался по улице Петровской возле дома № 74. В какой-то момент земля из-под колес ушла, а автомобиль застрял в глубокой яме. На кадрах видно, что колеса транспорта полностью погрузились в пробоину.Не исключено, что машина могла уйти под землю из-за некачественного дорожного покрытия. Асфальт износился со временем и провалился под тяжестью транспорта.Добавим, что аналогичные ситуации нередко случаются с жителями Ростова и области. Ранее в донской столице водитель большегруза провалился на улице Ставского.