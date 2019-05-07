В Ростовской области под колесами поезда погиб 29-летний парень



В Ростовской области под колесами поезда погиб 29-летний парень. Трагедия произошла на перегоне Миллерово – Тарасовка 9 мая.



По предварительным данным, молодой человек нарушил правила безопасности, когда переходил железную дорогу. Он неверно оценил расстояние до приближающегося пассажирского поезда. В результате состав насмерть сбил человека.



Сотрудники транспортной полиции установили, что погибший – 29-летний житель города Миллерово. В пресс-службе УТ МВД по СКФО сообщили, что в настоящее время по факту происшествия продолжается проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.