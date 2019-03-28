В Ростовской области начался ежегодный весенний призыв



В Ростовской области, как и во всей России, начался ежегодный весенний призыв. Всего в стране за период с 1 апреля по 15 июня планируется призвать 135 тысяч человек, из них 4 900 молодых людей из донского региона.



В 2018 году ряды Российской армии пополнили 8 264 призывника из Ростовской области. Из них 77% не уехали далеко от дома, а остались в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.



По результатам первого призыва 2019 года в армию направят 4 900 дончан. Около половины из них попадут в части, расположенные в Южном военном округе. А в родном крае останутся 1 145 человек. Весной 2019 года 10 тысяч человек получили отсрочку, порядка 2,5 тысячи — освобождение от прохождения службы. На альтернативную гражданскую службу пошли 13 молодых людей. Отметим, что срок её прохождения составляет не 12, а 21 месяц.



– Сегодня российское законодательство поступательно изменяется. Теперь молодые люди могут проходить непрерывное обучение в вузах, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артёмов. - Те, кто поступил на степень бакалавра и магистра, теперь не будут оставлять учёбу, чтобы отправиться служить. Сейчас правительство заинтересовано в том, чтобы в армию приходили дипломированные специалисты.



К тому же год отсрочки получат ребята, которые после школы поступили не в вузы, а на подготовительные курсы.



Помимо прочего, появились спортивные и научные роты, чтобы каждый молодой человек мог реализовать свои таланты. Раньше парни уклонялись от службы и «бегали» от военкомата до тех пор, пока им не исполнится 27 лет. Тогда им всё равно выдавали военный билет. Сейчас же система поменялась: «уклонисты» по истечении призывного возраста получат справку, которая в будущем вызовет подозрения у любого работодателя.



В связи со всё возрастающим престижем воинской службы увеличились и требования к призывникам. Теперь в армию отбирают дисциплинированных и инициативных молодых людей с высокими моральными качествами.



По итогам весеннего призыва планируется направить 2 100 юношей в Сухопутные войска, 926 — в войска Национальной гвардии РФ. В ряды Воздушно-космических сил вступят порядка 500 молодых людей, в Военно-морской флот — более 400.



В Ракетные войска стратегического назначения призовут 230 жителей Ростовской области, в Воздушно-десантные войска — 130 человек. Чести служить в Президентском полку комендатуры Кремля удостоятся 15 юношей.