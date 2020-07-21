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В Ростовской области за сутки от CОVID-19 вылечились 156 человек

В Ростовской области за сутки от CОVID-19 вылечились 156 человек
Фото: gippokrat.by

За последние 24 часа в донском регионе от коронавирусной инфекции выздоровели 156 человек. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По обновлённым данным Роспотребнадзора, за всё время пандемии на Дону опасный вирус победили 9 444 заболевших.

Напомним, с каждым днём в Ростовской области растёт коэффициент распространения CОVID-19. Если ситуация в регионе в целом ухудшится, то власти введут карантинные меры заново. А пока сотрудники правоохранительных органов проводят рейды в ростовском транспорте. Полицейские проверяют, как водители и пассажиры соблюдают «масочный» режим, и выписывают нарушителям штрафы.

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