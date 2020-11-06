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В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 310 человек

В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 310 человек
В Ростовской области врачи выявили почти 33,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 9 ноября диагноз «коронавирус» подтвердился у 33 427 жителей донского региона. Из них 310 человек заразились опасным вирусом за минувшие сутки.

Отметим, количество новых зараженных COVID-19 составляет не менее 300 человек в сутки за последние несколько недель.

За период пандемии жертвами инфекции стали 957 человек. За последние 24 часа коронавирус унес жизни 11 дончан, страдавших хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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