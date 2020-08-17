В Ростовской области за получение взятки возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника ДПС

На Дону бывший сотрудник ДПС Белокалитвинского района подозревается в получении взятки. Об этом СУ СКР по Ростовской области заявили 19 августа.Как стало известно, в апреле текущего года полицейский остановил машину «ВАЗ 21102» и попросил автоледи выйти. Мужчина обвинил ее в вождении в нетрезвом виде и потребовал 35 тысяч рублей, чтобы скрыть нарушение. Дончанка растерялась, но согласилась. Банковскую карту они вместе забрали из дома водителя. Затем нашли банкомат и сняли деньги с карты. Сотрудник ГИБДД забрал требуемую сумму и оставил автоледи в покое.Однако после этого инспектора уволили. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.