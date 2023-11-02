В Ростовской области восемь некрополей могут уйти на дно Азовского моря

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В Ростовской области восемь некрополей различных эпох могут уйти под воду из-за разрушения берегов Азовского моря и Таганрогского залива. Об этом заявил старший научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат географических наук Олег Хорошев.Олег Хорошев сообщил, что на берегах Азовского моря и Таганрогского залива ученые выявили восемь древних кладбищ и воинских захоронений. Эти некрополи подвержены риску частичного или полного разрушения из-за штормовых нагонов морских волн и постоянных оползней.Ученые считают, что из-за разрушения берегов в ближайшие пять лет исчезнут 1 300 квадратных метров территории исторического памятника. Эксперты ищут выходы из сложившейся ситуации, чтобы не допустить потери некрополей.