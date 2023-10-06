В Ростовской области уровень воды в Северском Донце достиг критической отметки

Фото: Rostov.ru

В Каменске-Шахтинском Ростовской области экстремально обмелел Северский Донец. Кадры реки местные жители опубликовали в соцсетях 6 октября.По словам горожан, вода почти ушла от берегов. На кадрах видно, что река едва ли не превратилась в большую лужу.- Вода ушла. Не полностью конечно, будет ещё падение уровня, - добавили пользователи.Местные жители в комментариях предполагают, что по отмелям и берегу Северского Донца можно будет ходить пешком уже через неделю.Стоит отметить, что противоположная ситуация наблюдается в других частях Ростовской области. Из-за нагонов с Таганрогского залива в устье Дона от Аксая до Азова наблюдается рост уровня воды.