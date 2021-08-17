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В Ростовской области с начала года выявили восемь случаев бешенства среди животных

В Ростовской области с начала года выявили восемь случаев бешенства среди животных
В Ростовской области на 16 августа зафиксировали восемь случаев заражения вирусом бешенства среди домашних питомцев и диких зверей. Отчет опубликовала региональная станция по борьбе с болезнями животных.

Зараженных выявили в восьми муниципальных образованиях: Семикаракорском, Верхнедонском, Милютинском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Куйбышевском, Неклиновском и Обливском районах.

Больного шакала обнаружили на территории Нижнесальского охотугодья. Вирус нашли у уже убитого животного. В конце марта зараженную лисицу выявили в Миллерово, в подворье на улице Баумана.

Также весной болезнь нашли у четырех собак в станице Селивановской, слободе Кутейниково, хуторе Сужено и станице казанской. У кошек вирус подтвердили в селе Лысогорка и хуторе Нестеркин в апреле и июне.

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