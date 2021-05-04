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В Ростовской области продолжаются поздравления ветеранов с Днем Победы

В Ростовской области продолжаются поздравления ветеранов с Днем Победы
Во всех муниципалитетах Ростовской области продолжаются поздравительные акции, которые проводят депутаты партии «Единая Россия» и организаций «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы».

Активисты приходят в гости к фронтовикам и труженикам тыла, вручают цветы и подарки, узнают о боевом пути и желают крепкого здоровья.

- Ветераны нередко спрашивают у нас: что будет с памятью о войне завтра, удастся ли сохранить правду о подвиге народа? Уверен, да, - поделился секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. - Донская молодежь все эти дни рядом с защитниками Родины, дарит подарки, записывает воспоминания, помогает в быту.

Он также отметил, что молодое поколение приходит к мемориалам, чтобы поклониться павшим. У ребят проявляется большой интерес к таким акциям, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», который проходит в этом году в онлайн-формате. Александр Ищенко подчеркнул, что именно через такую сопричастность и будет жить память о Великой Отечественной войне и подвиге народа.

Партийцы помогают организовывать концерты и парады у домов ветеранов. Один из таких концертов прошел в Волгодонске для фронтовика Виктора Алексеевича Филатова. Ему настолько понравилось, что он не удержался и стал танцевать вместе с хором.

Также активисты помогают ветеранам и труженикам тыла в бытовых делах. Так, в Аксайском районе к «молодогвардейцам» обратилась за помощью Раиса Тихоновна Шкаврова, всю жизнь проработавшая в медицине. Женщина является ветераном труда и «ребенком войны». Она попросила покрасить забор и побелить деревья, поскольку помочь ей некому. Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Ромашенко организовал всю необходимую работу при содействии депутата Заксобрания РО и секретаря районного отделения «ЕР» Сергея Рожкова.

В Егорлыкском районе к местной администрации и единороссам обратился за помощью ветеран ВОВ Павел Петрович Немашкало. Ему была нужна коляска для передвижения по дому. Коляску ветерану доставили незамедлительно.

Также партийцы «ЕР» продолжают работы по благоустройству мемориалов и мест массовых воинских захоронений. В частности, первичные отделения партии благоустроили мемориал в селе Ряженое Матвеево-Курганского района. Здесь захоронены более 2 тысяч человек, павших во время боев за освобождение поселения.

В Таганроге в предпраздничные дни проходит акция «Георгиевская ленточка». Только 7 мая «молодогвардейцы» вручили горожанам порядка 10 тысяч ленточек. Вручение сопровождалось поздравлением жителей с грядущим праздником Победы в войне.

А в Зверево с аншлагом прошел творческий вечер народного артиста СССР, мэтра оперной сцены Леонида Сметанникова. Он является одним из первых исполнителей песни «День Победы».

В Обливском районе партия «Единая Россия» помогла организовать автопробег по боевым местам. В нем приняли участие ученики обливских школ. Мероприятие состоялось и в Куйбышевском районе. Там прошло возложение к памятникам и обелискам.

Жители донского региона присоединились к акции «Строфа Победы». Люди выкладывали в социальных сетях записи, на которых читали любимые стихотворения о Великой Отечественной войне. Например, секретарь первичного отделения «ЕР» в Неклиновском районе Владимир Цыплаков опубликовал стихотворение «Сороковые…», которое прочел на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты». А в Новошахтинске актриса местного драмтеатра Александра Сопова поделилась известным стихотворением Константина Симонова «Жди меня» в собственном исполнении.

Кроме того, по всему донскому региону проходит акция «Окна Победы». В Ростовской области на окнах частных домов и квартир, а также разных учреждений появляются символы грядущего праздника: георгиевские ленты и звезды, а также тематические рисунки.

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