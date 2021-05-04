В Ростовской области продолжаются поздравления ветеранов с Днем Победы

Во всех муниципалитетах Ростовской области продолжаются поздравительные акции, которые проводят депутаты партии «Единая Россия» и организаций «Молодая Гвардия» и «Волонтеры Победы».Активисты приходят в гости к фронтовикам и труженикам тыла, вручают цветы и подарки, узнают о боевом пути и желают крепкого здоровья.- Ветераны нередко спрашивают у нас: что будет с памятью о войне завтра, удастся ли сохранить правду о подвиге народа? Уверен, да, - поделился секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. - Донская молодежь все эти дни рядом с защитниками Родины, дарит подарки, записывает воспоминания, помогает в быту.Он также отметил, что молодое поколение приходит к мемориалам, чтобы поклониться павшим. У ребят проявляется большой интерес к таким акциям, как «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», который проходит в этом году в онлайн-формате. Александр Ищенко подчеркнул, что именно через такую сопричастность и будет жить память о Великой Отечественной войне и подвиге народа.Партийцы помогают организовывать концерты и парады у домов ветеранов. Один из таких концертов прошел в Волгодонске для фронтовика Виктора Алексеевича Филатова. Ему настолько понравилось, что он не удержался и стал танцевать вместе с хором.Также активисты помогают ветеранам и труженикам тыла в бытовых делах. Так, в Аксайском районе к «молодогвардейцам» обратилась за помощью Раиса Тихоновна Шкаврова, всю жизнь проработавшая в медицине. Женщина является ветераном труда и «ребенком войны». Она попросила покрасить забор и побелить деревья, поскольку помочь ей некому. Руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Николай Ромашенко организовал всю необходимую работу при содействии депутата Заксобрания РО и секретаря районного отделения «ЕР» Сергея Рожкова.В Егорлыкском районе к местной администрации и единороссам обратился за помощью ветеран ВОВ Павел Петрович Немашкало. Ему была нужна коляска для передвижения по дому. Коляску ветерану доставили незамедлительно.Также партийцы «ЕР» продолжают работы по благоустройству мемориалов и мест массовых воинских захоронений. В частности, первичные отделения партии благоустроили мемориал в селе Ряженое Матвеево-Курганского района. Здесь захоронены более 2 тысяч человек, павших во время боев за освобождение поселения.В Таганроге в предпраздничные дни проходит акция «Георгиевская ленточка». Только 7 мая «молодогвардейцы» вручили горожанам порядка 10 тысяч ленточек. Вручение сопровождалось поздравлением жителей с грядущим праздником Победы в войне.А в Зверево с аншлагом прошел творческий вечер народного артиста СССР, мэтра оперной сцены Леонида Сметанникова. Он является одним из первых исполнителей песни «День Победы».В Обливском районе партия «Единая Россия» помогла организовать автопробег по боевым местам. В нем приняли участие ученики обливских школ. Мероприятие состоялось и в Куйбышевском районе. Там прошло возложение к памятникам и обелискам.Жители донского региона присоединились к акции «Строфа Победы». Люди выкладывали в социальных сетях записи, на которых читали любимые стихотворения о Великой Отечественной войне. Например, секретарь первичного отделения «ЕР» в Неклиновском районе Владимир Цыплаков опубликовал стихотворение «Сороковые…», которое прочел на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты». А в Новошахтинске актриса местного драмтеатра Александра Сопова поделилась известным стихотворением Константина Симонова «Жди меня» в собственном исполнении.Кроме того, по всему донскому региону проходит акция «Окна Победы». В Ростовской области на окнах частных домов и квартир, а также разных учреждений появляются символы грядущего праздника: георгиевские ленты и звезды, а также тематические рисунки.