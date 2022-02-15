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В Ростовской области от COVID-19 скончалась 101-летняя женщина

В Ростовской области от COVID-19 скончалась 101-летняя женщина

В Ростовской области за прошедшие сутки с последствиями коронавирусной инфекции не смогли справиться еще девять человек. Об этом сообщает правительство донского региона.

Среди умерших - шесть женщин в возрасте от 47 до 101 года, а также трое мужчин, которым было от 49 до 83 лет. Хронические заболевания, такие как онкология, сахарный диабет, гипертония и другие, выявили у всех погибших. Пожилой возраст также играет серьезную роль. Коронавирус оказывает специфическое влияние на лимфоциты: он уменьшает их количество и снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Все это приводит к тому, что ткань легких, поврежденная SARS-CoV-2, становится мишенью для разного рода бактерий.

В Ростовской области за весь период пандемии коронавируса скончался 10 201 человек. Среди них есть и дети.
Фото: Яндекс.Новости
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