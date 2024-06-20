В Ростовской области нашли вредоносные личинки, способные уничтожить урожай

Фото: Россельхозцентр

В Ростовской области нашли опасные личинки вредной черепашки. Это насекомое способно уничтожить урожай зерновых. Об этом 19 июня сообщили в региональном Россельхозцентре.Личинки вредной черепашки — это клопы, которые относятся к семейству щитники-черепашки (Scutelleridae). В процессе развития они становятся взрослой особью размером 10–13 сантиметров.Эти насекомые питаются культурными сельскохозяйственными растениями, особенно пшеницей. Повреждённые ими зёрна теряют качество. Если в них попадут личинки клопов, то они вообще не смогут прорасти.Сотрудники Россельхозцентра сообщают, что от 3 до 15% поврежденных зерен делают всю партию муки непригодной для хлебопечения.Чтобы сохранить урожай, аграриям необходимо обрабатывать поле и следить за наличием личинок в растениях.