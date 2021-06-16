Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли водителя, сбившего 65-летнюю пенсионерку

В Ростовской области нашли водителя, сбившего 65-летнюю пенсионерку

В Ростовской области задержали водителя, который сбил 65-летнюю пенсионерку. Авария произошла вечером 17 июня в Волгодонске.

«Лада Приора» мчалась по проспекту Курчатова. Между Королёва и Ленинградской на «зебру» вышла бабушка. Мужчина 39 лет не успел среагировать и сбил пенсионерку.

-Женщина доставлена в ГБСМП города Волгодонска с многочисленными травмами, - сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Если вину мужчины получится доказать, ему грозит штраф до 25 тысяч рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.