В Ростовской области нашли водителя, сбившего 65-летнюю пенсионерку

В Ростовской области задержали водителя, который сбил 65-летнюю пенсионерку. Авария произошла вечером 17 июня в Волгодонске.«Лада Приора» мчалась по проспекту Курчатова. Между Королёва и Ленинградской на «зебру» вышла бабушка. Мужчина 39 лет не успел среагировать и сбил пенсионерку.-Женщина доставлена в ГБСМП города Волгодонска с многочисленными травмами, - сообщает УГИБДД по Ростовской области.Если вину мужчины получится доказать, ему грозит штраф до 25 тысяч рублей.