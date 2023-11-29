В Ростовской области мужчина сбывал фальшивые купюры, покупая фрукты

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В Ростовской области судят жителя Дагестана за сбыт фальшивых купюр. От поддельных денег он избавлялся, покупая продукты и арбузы на трассе. Мясниковский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении 35-летнего Мартина Д.Мужчина освободился из колонии в Ивановской области и поехал в Москву. Там он шабашил, но это приносило мало денег. Летом 2022 года Мартин решил купить фальшивые купюры. Он зашел на запрещенный сайт, где продавались билеты банка России. За 10 тысяч рублей он получил пять банкнот номиналом пять тысяч.Фальшивки ему оставили у станции метро Молодежная. После получения денег Мартин поехал к другу в Ростовскую область. На Дону он решил разменять ненастоящие банкноты. За это время мужчина успел расплатиться только тремя. Одну пятитысячную купюру он потратил на сигареты и пиво, второй заплатил за еду. Мужчина попался, когда покупал арбуз и дыню у придорожных торговцев. Когда продавец получил деньги, он заподозрил неладное и вызвал полицию. Правоохранителям удалось установить фальшивомонетчика. Мартина задержали. На него завели уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».Donday.ru со ссылкой на источник сообщает: из-за того, что подозреваемый был дважды судим, ему грозит колония особого режима. Заседание по делу Мартина состоится 5 декабря.