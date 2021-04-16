В Ростовской области коронавирус побороли еще 202 человека

В Ростовской области число выздоровевших от коронавируса пополнили 202 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 76 712 жителей региона.Стационарное лечение получают 1 996 пациентов ковидных госпиталей. Среди них семеро подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Еще 207 получают кислород с помощью масок и мундштуков. Еще несколько тысяч инфицированных лечатся амбулаторно (на дому).Врачам не всегда удается спасти пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки от опасного вируса скончались 14 человек. Не стало пяти женщин в возрасте от 66 до 80 лет и девяти мужчин от 47 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, сообщили в областном правительстве. Всего за период пандемии инфекция забрала жизни 3 929 человек.