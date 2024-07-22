В Ростовской области бойца СВО осудили за пьяное ДТП с погибшим

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В Ростовской области суд вынес приговор 28-летнему контрактнику за пьяное ДТП с погибшей женщиной. Владислава Путинцева обвинили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».Трагедия случилась ночью 7 февраля в городе Новочеркасске. Владислав выпивал спиртное со своей 31-летней знакомой. Около 03:00 парень решил прокатить подругу по городу на «Тойоте Корса».На пересечении проспекта Платовского с улицей Хмельницкого водитель японской иномарки протаранил столб. От удара машину разворотило на куски. Пассажирка получила травму таза с разрывом внутренних органов и скончалась на месте. Сам Владислав после ДТП отказался от госпитализации.После того как парня задержали, выяснилось, что он не имеет водительских прав. Также вскрылось, что ранее он был судим, но досрочно освободился, подписав контракт на участие в СВО.Владислав Путинцев полностью признал свою вину в смертельной аварии. На заседании 15 июля 2024 года Новочеркасский гарнизонный военный суд отправил его в колонию строгого режима сроком на семь лет. Также его обязали выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей стороне потерпевшей.