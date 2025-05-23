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В Ростове временно закроют железнодорожный переезд на Нансена

В Ростове временно закроют железнодорожный переезд на Нансена
В Ростове временно закроют железнодорожный переезд на улице Нансена. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

Переезд будет закрыт в районе дома № 257. Движение автомобилей через него будет ограничено с 8:00 до 19:00.

Временные меры начнут действовать с 31 мая.
Фото: Ростов.ру
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