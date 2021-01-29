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В Ростове появился очередной коммунальный родник

В Ростове появился очередной коммунальный родник
Очевидец снял на видео очередной коммунальный родник в Ростове утром 2 февраля. Холодная вода бьет из-под земли на пересечении улиц Литвинова и Горбачева.

По словам мужчины, поток воды достиг уже соседней улицы Батуринской. Источник потока оказался на соседнем перекрестке.

- Вероятно, прорвало трубу с холодной водой, потому что никакого запаха канализации или пара от кипятка нет, - рассказал ростовчанин.

Сколько уже вытекло воды, неизвестно. Судя по огромным лужам вокруг, она течет всю ночь, и к 7:30 поток не прекратился.

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