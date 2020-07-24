В Ростове на протяжении нескольких часов посреди дороги бьет фонтан из холодной воды: видео

На протяжении нескольких часов посреди дороги в Ростове-на-Дону бьет родник из питьевой воды. Коммунальная авария произошла днем 26 июля на пересечении улиц 7-я Линия и Закруткина.О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, посреди дороги прорвало водопроводную трубу, из-за чего образовался настоящий фонтан. Воду понесло вниз по соседним улицам.Стоит отметить, что от родника не исходит отвратительного запаха, вода прозрачная и холодная. Вероятнее всего, это питьевая вода, ведь у канализационной совершенно другой вид и «аромат».