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В Ростове на протяжении нескольких часов посреди дороги бьет фонтан из холодной воды: видео

В Ростове на протяжении нескольких часов посреди дороги бьет фонтан из холодной воды: видео
На протяжении нескольких часов посреди дороги в Ростове-на-Дону бьет родник из питьевой воды. Коммунальная авария произошла днем 26 июля на пересечении улиц 7-я Линия и Закруткина.

О случившемся сообщили очевидцы. По их словам, посреди дороги прорвало водопроводную трубу, из-за чего образовался настоящий фонтан. Воду понесло вниз по соседним улицам.

Стоит отметить, что от родника не исходит отвратительного запаха, вода прозрачная и холодная. Вероятнее всего, это питьевая вода, ведь у канализационной совершенно другой вид и «аромат».

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