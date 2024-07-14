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В Ростове на четыре месяца перекроют часть Большой Садовой для пешеходов

В Ростове на четыре месяца перекроют часть Большой Садовой для пешеходов
С 15 июля в историческом центре Ростова ограничат движение пешеходов. Информация размещена на сайте администрации города.

На протяжении четырех месяцев люди не смогут пройти рядом с домом № 97 на улице Большой Садовой. Там находится старинный особняк, в котором в 1881 и 1887 годах жил выдающийся учёный-физиолог Иван Петрович Павлов. Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Причиной неудобств станет ремонт фасада дома. Снять ограничения планируют после 15 ноября.
Фото: Гугл.Карты
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