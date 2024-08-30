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В Ростове на выходных ожидается дождливая и ветреная погода

В Ростове на выходных ожидается дождливая и ветреная погода
В донской столице наступает настоящая осень. Об этом свидетельствуют прогнозы ростовских синоптиков.

Так, в последний день лета, в субботу, с самого утра ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит +22...+26 градусов. Пасмурная погода будет на протяжении всего дня. Однако к вечеру ожидаются прояснения. Потеплеет до +28...+33 градусов.

В День знаний, 1 сентября, синоптики прогнозируют малооблачную погоду. Солнце порадует ростовчан, и измерительные приборы покажут +30 градусов тепла. Но в течение дня небо вновь затянет облаками. К вечеру похолодает до +28...+24 градусов. Осадков не предвидится.

Скорость ветра достигнет восьми метров в секунду.
Фото: Дондей
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