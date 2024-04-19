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В Ростове на Ворошиловском проспекте образовалось озеро горячей воды

В Ростове на Ворошиловском проспекте образовалось озеро горячей воды
В центре Ростова произошло коммунальное ЧП: на Ворошиловском проспекте образовалось озеро горячей воды. Инцидент произошел 19 апреля в районе Центральной городской больницы.

Горячая вода начала бить из-под асфальта, превращая проезжую часть в подобие гейзера. Этот непредвиденный инцидент стал следствием коммунальной аварии. Водный поток затопил Ворошиловский проспект, создавая препятствия для движения транспорта.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла на 2-й Краснодарской улице, где жители столкнулись с неприятной проблемой - улицу затопило "гейзером" горячей воды.
Фото: Соцсети.
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