В Ростове на Ворошиловском проспекте образовалось озеро горячей воды
В центре Ростова произошло коммунальное ЧП: на Ворошиловском проспекте образовалось озеро горячей воды. Инцидент произошел 19 апреля в районе Центральной городской больницы.
Горячая вода начала бить из-под асфальта, превращая проезжую часть в подобие гейзера. Этот непредвиденный инцидент стал следствием коммунальной аварии. Водный поток затопил Ворошиловский проспект, создавая препятствия для движения транспорта.
Отметим, что аналогичная ситуация произошла на 2-й Краснодарской улице, где жители столкнулись с неприятной проблемой - улицу затопило "гейзером" горячей воды.