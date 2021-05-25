В Ростове на три месяца ограничат движение по трем центральным улицам

В Ростове-на-Дону перекроют сразу три улицы из-за работ, связанных с модернизацией теплотрассы. Об этом сообщает городская администрация. Ограничения вступят в силу с 29 мая и продлятся как минимум до 15 августа.Так, дорогу для движения автомобилей закроют на улице Седова между улицей Чехова и Соколова. Теперь, чтобы продолжить движение по Седова, автомобилистам придётся объезжать работы через улицу Станиславского. Также улица Седова будет перекрыта между Университетским переулком и улицей Журавлёва. Чтобы проехать к пересечению Крепостного переулка и улицы Седова, снова придется сделать крюк через Станиславского.Кроме этого, нельзя будет проехать от переулка Озимого до проспекта Сиверса. Теперь, чтобы попасть в центр автолюбителям придётся делать большой круг: через 9-ую улицу сворачивать на переулок Громкий, а от него ехать по Текучёва до Приволжского переулка.К счастью, пути общественного транспорта ограничены не будут и ремонтные работы не помешают движению автобусов.