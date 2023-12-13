В Ростове на Таганрогской обледеневшее дерево упало и раздавило машину

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В Ростове на Таганрогской обледеневшее дерево рухнуло и раздавило автомобиль. Происшествие случилось 12 декабря.Скорее всего, растение упало под тяжестью льда и ветра. Владелец не может вызволить свою машину из-под рухнувшего дерева уже сутки.Подобные происшествия происходят по городу уже несколько дней из-за непогоды. Деревья не выдерживают нагрузки от ветра и льда.Автомобилистам рекомендуют не парковаться рядом с деревьями и неустойчивыми сооружениями, чтобы не повредить свой транспорт.