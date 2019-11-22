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Жителей Ростовской области предупредили об опасности сгона воды

Жителей Ростовской области предупредили об опасности сгона воды
В водоёмах Ростовской области продолжается сгон воды из-за сильного ветра. По состоянию на 25 ноября обмельчали Таганрогский залив и река Дон.

Местные жители сразу отправились на прогулки по дну в надежде найти драгоценности и просто ощутить прилив адреналина.

- Вода может в любой момент вернуться в русло, - напоминает ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. - Жителей Ростовской области просят не выходить на территорию акватории в состоянии опьянения, не выезжать на транспорте на замёрзшие или осушенные участки русла, не оставлять детей без присмотра.

Бывали случаи, когда люди проваливались в ил и не могли самостоятельно выбраться. Также часто автомобилисты выезжают на лёд, а затем их машины идут ко дну.

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