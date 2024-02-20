В Ростове-на-Дону 31 аварийный дом не включили в списки на расселение

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В 2024 году в списки на расселение не включили 31 многоквартирный дом в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.Все эти строения признаны аварийными и представляют угрозу жильцам. Сотрудники надзорного ведомства подали иск в суд на донское Министерство строительства, архитектуры и территориального развития. Чиновников хотят обязать исправить выявленные нарушения.В 2024 году в Ростове запланировано расселение многоквартирных домов минимум по 14 адресам, в том числе и в центре столицы Дона. Речь идет об улице Малюгиной, 107, литер А, З; улице Шаумяна, 48, и т.д.В случае, если суд займет сторону областной прокуратуры, этот список может увеличиться. Сроки заседания, пока не известны.