В Ростове ищут пропавшую 13-летнюю школьницу



В Ростове ищут пропавшую школьницу. Уже двое суток неизвестно, где находится 13-летняя Анастасия.



Известно, что в последний раз девочку заметили в районе проспекта Буденновского 12 июня около 21 часа. После этого Анастасию никто не видел. Близкие девочки распространяют ориентировки с ее приметами.



У девушки темные волосы и глаза. В день исчезновения на ней были синяя футболка и шорты.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Анастасии, просьба обращаться по номеру 8 (988) 519-57-12.