Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове ищут пропавшую 13-летнюю школьницу

В Ростове ищут пропавшую 13-летнюю школьницу
В Ростове ищут пропавшую школьницу. Уже двое суток неизвестно, где находится 13-летняя Анастасия.

Известно, что в последний раз девочку заметили в районе проспекта Буденновского 12 июня около 21 часа. После этого Анастасию никто не видел. Близкие девочки распространяют ориентировки с ее приметами.

У девушки темные волосы и глаза. В день исчезновения на ней были синяя футболка и шорты.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местоположении Анастасии, просьба обращаться по номеру 8 (988) 519-57-12.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.