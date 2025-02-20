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В Ростове без воды на сутки останутся тысячи горожан

В Ростове без воды на сутки останутся тысячи горожан
В Ростове-на-Дону на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщили на сайте «Ростовводоканала».

Отключение начнется 25 февраля в 8:30. Без воды останутся жители домов, расположенных в границах улиц Орская — Вятская — 3-я Кристальная (50 лет РСМ) — Вьюжная.

Аналогичная ситуация будет в домах, расположенных в границах от проспекта Театрального до улицы Текучева, 219–366.

Среди домов, которые останутся без воды, — кондитерская «Золотой колос» по адресу: Текучева, 207а и прачечная «Желдор-Сервис» по адресу: Текучева, 219а.

Также без воды останется Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения, расположенная по адресу: Вятская, 67 «в».

Воду планируют подать снова 26 февраля в 8:00.
Фото: Ростов.ру
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