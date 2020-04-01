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В Новошахтинске машиниста водоканала поместили в изолятор после контакта с мужчиной, заражённым коронавирусом

В Новошахтинске машиниста водоканала поместили в изолятор после контакта с мужчиной, заражённым коронавирусом
В Ростовской области женщину поместили в изолятор после контакта с мужчиной, заражённым коронавирусом. Об этом 3 апреля сообщила Наталья Ефимченко, врио генерального директора «Управления развития систем водоснабжения.

Случай заражения коронавирусом у жителя Новошахтинска подтвердили 1 апреля. Он работал в Москве, и 25 марта почувствовал себя плохо. После обращения в больницу у него взяли анализы на новую инфекцию. Вадим М. решил не дожидаться результатов и уехал в родной город. По пути он контактировал с десятками людей. Прибыв в Новошахтинск, он сначала зашёл домой, где живут его супруга и двое несовершеннолетних детей. Только после этого он опять пошёл в больницу. Вадима срочно госпитализировали в инфекционное отделение ЦГБ и взяли повторный анализ. На следующий день диагноз подтвердился.

Сейчас специалисты разыскивают всех людей, которые контактировали с заражённым. Среди них оказалась женщина-машинист насосных установок. Её поместили в изолятор, медики следят за состоянием здоровья пациентки. Всем людям, которые общались с ней, выдали предписание соблюдать режим самоизоляции. Рабочее место, где женщина работает, уже продезинфицировано.

Всего в Ростовской области выявлено девять случаев заражения. Вадим М. - единственный заболевший, который приехал не из-за рубежа.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростовской области

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