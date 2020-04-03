В изоляторе временного содержания МВД на транспорте задержанных морили голодом

В Ростове начата проверка по факту нарушения условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания линейного управления МВД России на транспорте. Следственные органы проверяют данные о вопиющих случаях нарушения режима.По информации источника Rostov.ru, несмотря на выделяемые средства, в учреждении не кормили задержанных. Людей буквально морили голодом. Положение тех, кто задерживался в ИВС ни на одни сутки, было совсем плачевно.В ноябре 2019 года в изолятор внезапно нагрянули сотрудники собственной безопасности. Они изъяли записи камер видеонаблюдения за предыдущий и текущий месяцы. Проверка проводилась как раз на предмет обеспечения задержанных продовольствием. Несмотря на то, что факты нарушений подтвердились, никаких последствий для руководства ИВС не последовало.Однако после этого, задержанных стали кормить. Но в марте 2020 года в вышестоящие органы вновь поступила по анонимная жалоба и проверка была возобновлена.Как стало известно Rostov.ru, 3 апреля материалы проверки поступили в Южное следственное управление на транспорте СКР. Завершится ли проверка возбуждением уголовного дела, станет известно позже.